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Survivor Barış Telli nişanlandı!

Survivor 2023 sezonunda yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran Barış Telli evlilik yolunda ilk adımını attı. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Telli, Rümeysa Çakmak ile nişanlandı.

Ekleme: 18.12.2023 - 01:51 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:53 / Editör: Ozge Selin
Futbolcu Barış Telli ile matematik öğretmeni Rümeysa Çakmak aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Barış Telli'yi bu özel gününde Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı.

"ÖMÜR BOYU MUTLU OLUN İNŞALLAH"

Barış Telli ve nişanlısı ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Demirbağ "Ömür boyu mutlu olun inşallah" notunu düştü.

Survivor Barış Telli nişanlandı!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Barış Telli, nişanından kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Survivor Barış Telli nişanlandı!

UMUT DOLU BAŞARI HİKAYESİ

Taner Ölmez ve Barış Telli, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması planlanan Hayatla Barış filminin çekimleri öncesi bir araya gelmişti.

Kendisini Taner Ölmez’in oynamasını çok istediğini belirten Telli, Ölmez'in oyunculuğu ve fiziki benzerliği ile hayat hikayesini seyirciye çok iyi yansıtacağına inancının tam olduğunu söylemişti.

Survivor Barış Telli nişanlandı!

"AYAĞIM YOKKEN KOŞMAYI ÖĞRENDİM"

Barış Telli, "Henüz hayatta iken hikayemin filme alınıyor olması benim için büyük bir şans ve mutluluk. Hayallerime ve bu mutluluğa giden yolculuğum, maalesef o kadar da kolay değildi. Biliyorum ki insan sadece vazgeçtiğinde kaybeder ve kaybetmek hiçbir zaman benim karakterimde olmadı. O yüzden asla vazgeçmedim. Kaybettiğime üzülmek yerine, var olanı güçlendirdim. Bu yolculukta aklım pusulam, kanedyenlerim kanatlarım oldu. Ayağım yokken koşmayı, hiç umudum yokken hayatımla barışıp pes etmeden ufka bakmayı öğrendim. Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Ben Barış ve işte bu benim başarı hikayem, benim rüyam” ifadelerini kullanmıştı.

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