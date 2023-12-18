Sosyal medya hesabından yaptığı yayınladığı olay olan ünlü isim Pınar Altuğ, bu defa spor yaptığı anları paylaştı.

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Altuğ, uzun zamandır ekranlardan uzak.Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Altuğ, bu defa esnekliğini konuşturduğu pozlarıyla gündem oldu.49 yaşındaki Pınar Altuğ spor yaptığı anları peş peşe paylaştı. Amuda kalkan ünlü oyuncunun o anları kısa sürede gündem oldu. Güzel oyuncuya; 'Harika görünüyorsun', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile Fransa kaçamağı yapmıştı.