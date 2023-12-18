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Beyaz Gazete
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İrem Derici eleştirilere cevap verdi

Sahne performansıyla gündeme gelen İrem Derici, Kıbrıs konseri öncesi muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

Ekleme: 18.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Yaz kış konser maratonu sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün Kıbrıs'taki sevenleriyle bir araya geldi.

'Nazar geçirmezim'

2023'te bol bol konser veren, Atakan Işıktutan ve Gökhan Fırat ile olmak üzere iki kere aşkı bulan, şarkıları liste başı olan Derici, “Çok güzel bir yıl geçti” dedi. Yeni aşkını gizli yaşamak istediğini de söyleyen şarkıcı, “Nazara falan inanmıyorum. Su geçirmez saat gibi nazar geçirmezim.” diye konuştu.

Demet Akalın'a cevap verdi

Muhabirler, İrem Derici'nin sosyal medyadaki küfürlü konuşmalarını eleştiren Demet Akalın'ın “Biraz kaliteli ol. O ağzı bırak bence.” diye verdiği tavsiyeyi hatırlattı.

'Çok seviyorum'

Derici 'Çok seviyorum onu ölüyorum, bayılıyorum, hastasıyım. 13 yıldır beni eleştirmeyen mi kaldı? Dikkate almıyorum. İstemeyen cici oğluna almasın.

'Ben mükemmelim'
Ben mükemmelim. 1.67 boyumun her santimetresine aşığım. En çok da aklıma. Aklıma erişebilenler eleştirirse çok tatlı olur.' cevabını verdi.
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