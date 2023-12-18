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Beyaz Gazete
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Elbisesi gündem oldu!

Son olarak iplikten yapılmış transparan elbisesiyle paylaşım yapan Didem Soydan, verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düştü.

Ekleme: 18.12.2023 - 09:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden Didem Soydan sıra dışı elbisesiyle paylaşım yaptı.

Beğeni kadar eleştiri de alan Soydan, elbisesi hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

Elbisesi gündem oldu!

"Amacın ne?"

Ünlü manken Didem Soydan iplikten yapılmış elbisesiyle şekilden şekle girerek pozlar verdi. Dikkat çeken paylaşımına takipçilerinden beğeni kadar eleştiri de alan Didem Soydan'a bir takipçisi "Amacın ne? Sadece soruyorum bu tarz bir şey giyince kendini nasıl hissediyorsun? " şeklinde yazdı.

"İncinmenizi istemem."

O yoruma kayıtsız kalamayan Didem Soydan, "Amaç yok ben modelim. Marka parasını veriyor ben giyiniyorum. O para ile de geçiniyorum. His yok, iş var. Haftaya daha kapalı ya da daha açık kıyafetler ile görebilirsiniz hani ben uyarayım ki sonra incinmenizi istemem." şeklinde yazdı.

Elbisesi gündem oldu!
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