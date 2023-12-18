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Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar paylaşımı!

Usta tiyatrocu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, Akpınar hakkında geçtiğimiz günlerde "Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor" demişti. Akpınar, programa katılınca Nebioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti.

Ekleme: 18.12.2023 - 01:57 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:59 / Editör: Ozge Selin
Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

EVLATLIK ALINMIŞLARDI

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar paylaşımı!

"BABA-KIZ İLİŞKİSİNDE KALAMADIK"

Katarsis X-TRA'da Gökhan Çınar’ın konuğu olan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Nebioğlu, "Yapılması gereken şey yapılmadı ama ben babamla bir araya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim. Zaten o yüzden senelerdir basına sızmadı. Sadece baba-kız ilişkisinde kalamadık hayran ve sanatçı ilişkisi kurdu benimle... Ama onun gözüne baktığım zaman anlatamadığı şeyler olduğunu hissettim ama karşı taraf ne yapmak istiyorsak onu yap pozisyonuna getirdi" demişti.

Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar paylaşımı!

"ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR"

Nebioğlu, yayında davadan sonra kendisine kimsenin ulaşmadığını ve babasıyla iletişim kurmadığını söylemişti. Genç kadın "Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor. Kapalı bir hayat yaşıyor" demişti.

Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar paylaşımı!

"BEN DE İZLİYORUM"

Metin Akpınar günler sonra Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk oldu. Duygu Nebioğlu yayında babasının olduğu anları paylaşarak "Ben de izliyorum" dedi.

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