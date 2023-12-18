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Berrak Tüzünataç açıkladı!

Oyuncu Berrak Tüzünataç önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tüzünataç, muhabirlerin, "Yakın arkadaşlarınız Umut Evirgen ve Alina Boz'un düğününde çok mutlu görünüyordunuz. Size ne zaman sıra gelecek?" sorusuna yanıt verdi.

Ekleme: 18.12.2023 - 01:55 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz aylarda Hello dergisine konuşmuştu. Çocukluk hayali sorulan Berrak Tüzünataç, dansöz olmak istediğini söylemişti.

"DANSÖZ OLMAK İSTİYORMUŞUM"

37 yaşındaki oyuncu, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra" demişti.

Berrak Tüzünataç açıkladı!

"ÇOK HAYAL KURARIM"

Hello dergisine röportaj veren Tüzünataç, “Özgürlük hissi benim için biraz hayati. Kendi içinde samimiyeti ve gerçekliği çok arayan biriyim. Kendimi bildim bileli hayalperestim. Çok hayal kurarım, meşgul dönemlerde hayal kurmayı özlerim hatta” ifadelerini kullanmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Oyuncu Berrak Tüzünataç önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Elinde kahvesi ile mağazaları gezen Tüzünataç objektiflere yansıdı. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Bu aralar spor yapıyorum ve sanatla uğraşıyorum, vakit buldukça da arkadaşlarımla bir araya gelerek keyifleniyorum. Yani gördüğünüz gibi her şey yolunda" dedi.

Berrak Tüzünataç açıkladı!

"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR PLANIM YOK"

Muhabirlerin, "Yakın arkadaşlarınız Umut Evirgen ve Alina Boz'un düğününde çok mutlu görünüyordunuz. Size ne zaman sıra gelecek?" sorusuna Tüzünataç, "Benim şimdilik öyle bir planım yok, bekar arkadaşları temsil etmek bana düşüyor. Hayatımda da zaten kimse yok. Yalnız olmaktan keyif aldığım bir dönemdeyim" diyerek cevap verdi.

Senaryo okuduğunu ve gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen oyuncu yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'den övgüyle bahsedip "Onun hayranı ve fanıyım" dedi.

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