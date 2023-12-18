  • USD: 28,98 - 29,04
  • EURO: 31,80 - 31,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alina Boz: Balayının acelesi yok

Geçtiğimiz haftalarda Umut Evirgen ile dünyaevine giren Alina Boz, düğünün ardından eşi Umut Evirgen ile balayına çıkamamıştı. Konuyla ilgili konuşan Alina Boz, "Düğünden sonra biraz rahatsızlandık" dedi.

Ekleme: 18.12.2023 - 01:59 Güncelleme: 18.12.2023 - 02:01 / Editör: Ozge Selin
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Paris tatiline giden ikili, yüzük takmıştı. Alina Boz, sevgilisiyle siyah-beyaz aşk karelerini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmemişti.

Alina Boz: Balayının acelesi yok

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Ünlü çift, 2 Aralık'ta ise yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu.

Alina Boz: Balayının acelesi yok

"YATIP DİNLENDİK"

Alina Boz, önceki gün Boğaziçi Film Festivali'ne katılanlar arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda Umut Evirgen ile dünyaevine giren Boz, düğünün ardından eşi Umut Evirgen ile balayına çıkamamıştı. Konuyla ilgili konuşan Alina Boz, "Çok fena bir salgın var ya. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası. Kendimize geldik biraz. Acelesi yok balayının ya hep gidilir. Her zaman geziyoruz zaten, özel bir planımız da yok aslında. Karlı bir yere de gidebiliriz belki kış aylarındayız diye. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz, henüz karar veremedik ama" dedi.

"2023 İLGİNÇ BİR YILDI"

2023'ün son günlerine de girerken yıl değerlendirmesinde bulunan Alina Boz, "2023 ilginç bir yıldı. Kötü şeyler de yaşanabiliyor dünyada ve ülkemizde. Yeni yıl sevgiyle birbirimizi kucakladığımız bir yıl olsun" diyerek yeni yılı ve içinde bulunduğumuz 2023 yılını değerlendirdi.

Alina Boz: Balayının acelesi yok

ÖDÜL ALDILAR

11.Boğaziçi Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü "Annesinin Kuzusu" filmiyle Umut Evirgen aldı. Düşüncelerini ve duygularını dile getiren Umut Evirgen, "Benim için kıymetli ve değerli bir festival. Müthiş bir ikiliyle çalıştım. Necip Memili ve Kubilay Aka ile çalışmak harikaydı. Çok sağlam bir baba oğul oynadılar. Selin de harikaydı. Projede emeği geçen herkesin ellerine ve emeklerine sağlık" dedi.
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Osman Gökçek: CHP insanlara zulmetti
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
72 ilde 'Mercek 8' Operasyonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu
İyi Parti'de toplu istifa! Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları görevini bıraktığını duyurdu
Bakan Güler duyurdu! 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...