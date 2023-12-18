Alina Boz: Balayının acelesi yok

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Geçtiğimiz aylarda Paris tatiline giden ikili, yüzük takmıştı. Alina Boz, sevgilisiyle siyah-beyaz aşk karelerini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmemişti.ÜNLÜLER AKIN ETTİÜnlü çift, 2 Aralık'ta ise yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu."YATIP DİNLENDİK"Alina Boz, önceki gün Boğaziçi Film Festivali'ne katılanlar arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda Umut Evirgen ile dünyaevine giren Boz, düğünün ardından eşi Umut Evirgen ile balayına çıkamamıştı. Konuyla ilgili konuşan Alina Boz, "Çok fena bir salgın var ya. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası. Kendimize geldik biraz. Acelesi yok balayının ya hep gidilir. Her zaman geziyoruz zaten, özel bir planımız da yok aslında. Karlı bir yere de gidebiliriz belki kış aylarındayız diye. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz, henüz karar veremedik ama" dedi."2023 İLGİNÇ BİR YILDI"2023'ün son günlerine de girerken yıl değerlendirmesinde bulunan Alina Boz, "2023 ilginç bir yıldı. Kötü şeyler de yaşanabiliyor dünyada ve ülkemizde. Yeni yıl sevgiyle birbirimizi kucakladığımız bir yıl olsun" diyerek yeni yılı ve içinde bulunduğumuz 2023 yılını değerlendirdi.ÖDÜL ALDILAR11.Boğaziçi Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü "Annesinin Kuzusu" filmiyle Umut Evirgen aldı. Düşüncelerini ve duygularını dile getiren Umut Evirgen, "Benim için kıymetli ve değerli bir festival. Müthiş bir ikiliyle çalıştım. Necip Memili ve Kubilay Aka ile çalışmak harikaydı. Çok sağlam bir baba oğul oynadılar. Selin de harikaydı. Projede emeği geçen herkesin ellerine ve emeklerine sağlık" dedi.