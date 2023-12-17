O iddiaları doğruladı!

Serenay Sarıkaya, "Ateşe Düştüm" şarkısında Mert Demir'e vokal yaptığı haberlerini doğruladı.

erenay Sarıkaya'nın 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendiren Mert Demir ile ilişki yaşadığı, hatta şarkıda Demir'e vokal yaptığı iddia edilmişti.



Dün İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Sarıkaya, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.



31 yaşındaki oyuncu, 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını 'Şarkıda vokal yapan benim, evet' sözleriyle doğruladı.



Ünlü oyuncu 'Aşk iddialarına ne cevap verirsiniz?' sorusuna ise 'Durun bakalım' yanıtını verdi.



Mabel Matiz'le birlikte seslendirdiği 'Antidepresan' şarkısıyla yıldızı parlayan Mert Demir, şimdilerde 'Ateşe Düştüm' adlı single'ıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.