Murat Boz'dan ilginç itiraf!

Katıldığı bir Youtube programında konuşan Murat Boz, "Hem sekste hem de halı sahada on numarayım" diyerek herkesi şaşırttı.

Hem şarkıları hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Murat Boz, Melis İşiten'in Youtube programına katıldı.



'Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk olan şarkıcı, kendisine dair konuştu.



Melis İşiten'in sorularını yanıtlayan Boz'un terleten seks itirafını duyanlar çok şaşırdı.



Murat Boz'a birbirinden özel sorular yönelten Melis İşiten ünlü popçuya, 'Halı sahada ve sekste on numarayım' ifadesine ne kadar katıldığını sordu.



Seks sorusu zorladı



Murat Boz soru karşısında önce terledi sonra, 'Sekste her zaman on numara değilim. Halı sahada da her zaman on numara değilim.' dedi.



Melis İşiten ise cevap karşısında 'Ya zaten her zaman olamazsın Murat, bu genel geçer bir şey.' dedi.



Murat Boz ise 'Bu moddan moda değişir. Ama iyi olmak için çaba sarf ederim.' diyerek yanıtladı.



Kahkaha ve gülüşmelerin havada uçuştuğu anlarda Murat Boz, 'Popçuyum ama terliyorum yani' dedi. Daha sonra soruyu tekrar duymak isteyen Boz, aynı soruya 'Hayır böyle bir şey yok.' diyerek cevap verdi.