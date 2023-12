Cem Adrian'ın geçmişini anlattı

Piyanist Fazıl Say, şarkıcı Cem Adrian'ın bilinmeyenlerini anlattı.Fazıl Say, sosyal medya paylaşımında ilk olarak Adrian'ı 2004 yılında keşfettiğini ve kendisinin uhrevi ve ilginç bir karakter olduğunu vurguladı.İşte Fazıl Say "Cem Adrian’ı ilk kez 2004 yılı başında keşfettim. Demet Sağıroğlu bir demo şarkısını dinlememi rica etmişti." ifadeleri ile cümlelerine başladı."Üstün bir ifade gücü ile karşı karşıyaydım"Bu demoyu dinlediğimde beni şoka uğratan tuhaf mertebede bir ses ranjı (7 oktav) ve şekilden şekle girip her istediğini yapabilen bir ses yeteneği, çok etkileyici bir şiirsellik, özgünlük ve üstün bir ifade gücü ile karşı karşıyaydım."Tarot falı bakarak para kazanıyordu"İlginç ve uhrevi bir karakterdir Cem. Neyse o gün Cem’i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu."İnsanüstü, doğaüstü bir durumu vardı Cem’in"Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali çıkabilen, tüm müzik enstrümanlarının seslerini yapabilen, normalin 5 cö daha uzunu bir ses gırtlağı ile insanüstü, doğaüstü bir durumu vardı Cem’in, 100’den fazla şarkısı vardı daha o zamanlar.