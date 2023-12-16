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Tülin Şahin yeni yaşını kutladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğum gününü kutlayan Tülin Şahin, "Kendinize yatırım yapın, yaşınıza sarılın" dedi.

Ekleme: 16.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin en güzel mankenleri arasında yer alan Tülin Şahin, 44 yaşına girdi.

Sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlayan güzel isim, hayranlarına seslendi.

Tülin Şahin yeni yaşını kutladı!

Özellikle kadınlara seslenen Şahin, herkesin kendisine yatırım yapmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı;

'Kimse gençlik pınarını keşfetmedi'

Happy 44. Yaşınızı kucaklayın. Unutmayın kimse gençlik pınarını keşfetmedi. Hepimiz aynı yöne doğru gidiyoruz. Ve maddi durumumuz ne olursa olsun hiç birimizin asla satın alamıyacağı tek şey 'zaman'.


Yaşıyla barışık olmayanları hiç anlamıyorum. Şu ana kadar neler başardığınızı ve daha neler yapabileceklerinizi düşünün! Benim durumumda çok şükür ki hala ne mutlu bir manken olarak dünyanın en büyük markalarının yüzü oluyorum ve dünyanın dört bir yanında defilelerine çıkıyorum. Kendinize yatırım yaparak yaş almaya özen gösterin. Özellikle genç kızlar, kadınlar hep kendi ayaklarınız üzerinde durun. Hep çalışın, yaratın, üretken olun.

Bu konu hakkında uzun uzun yazabilirim, okunmuyor uzun yazılar biliyorsunuz. Dün sabah çok erken saatten itibaren başlayıp gece yarısına kadar hiç bitmeyen telefonlar,mesajlar,storyler...

Tekrar çok ama çok teşekkürler. Doğumgünü konseptime gelince... Benim canımın içi meleğim büyümüş annem ile birlikte bana bu güzel süprizi hazırlamışlar. Anneme diyormuş ki ; 'Anneanne pastanın üstünde annem gibi farklı farklı kıyafetlerde kızlar olsun' Yani pastanın fikri kızım Siena'ya ait. Ve onu sadece 1 gün içinde içi dışı güzel olarak tasarlayan ekibin eline sağlık. Veeee tabii ki o pastanın mumları defalarca üflendi çünkü kendine de pay çıkardı minnoş . Tüm Yay'daşların doğum gününü kutluyorum.
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