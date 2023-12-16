Tommy Shelby'e benzetildi!

Ünlü şarkıcı Doğuş, merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın 'Hürmet' albümünde yer almış ve 'İnsafsız/Bir Sana Yandım' şarkısını okumuştu. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Doğuş, soruları cevapladı.Yeni imajıyla, 'Peaky Blinders' dizisindeki Tommy Shelby'i oynayan Cillian Murphy'e benzetilen Doğuş, "Beyaz saç ve sakalımla daha karizmatik olduğumu söylüyorlar. Bu imajımla uzun soluklu bir dizide başrol oynayabilirim. İyi bir proje gelirse dizilerde beni görebilirsiniz. Sevenlerim bundan böyle beni daha sık görecek" açıklamasında bulundu.