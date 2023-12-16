Evlilikleri bitti

Oyuncu Seda Tosun ile sosyal medya fenomeni Taner Ataş'ın evlilikleri tek celsede bitti. Evliliğinde şiddete maruz kaldığını iddia eden Seda Tosun, Taner Ataş'tan boşanır boşanmaz sosyal medyada dikkat çekici o paylaşımı yaptı.

Oyuncu Seda Tosun, Haziran 2022 tarihinde sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlenmişti. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen Seda Tosun dün tek celsede boşandı ve evlilik cüzdanını yırttığı bir paylaşımda bulundu.Instagram hesabından da geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan Tosun, "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" demişti.Evliliğinde şiddete maruz kaldığını belirten Tosun, "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.