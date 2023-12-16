'Dünya Türk dizilerini izliyor'

Haluk Bilginer ile Yasemin Allen, 'Türk Dedektif' (The Turkish Detective) adlı yeni bir dizi çekti. İngiliz yazar Barbara Nadel'in kitap serisinden uyarlanan polisiye dizi, Turkcell TV+'da yayınlanacak. Oyuncular önceki gün dizinin gösteriminde bir araya geldi. Bilginer, canlandırdığı Müfettiş Çetin İkmen karakterini "Oynamasam karaktere ayıp olurdu" diyerek anlattı. Bilginer, şunları söyledi: "Ben zaman kısıtlılığı nedeniyle neredeyse projede yer alamayacaktım. Fakat sonra çalıştığım diğer projenin ekibiyle Türk Dedektif tarafı bir anlaşmaya vardılar ve ben haftada 7 gün çalışarak iki projeyi birden yürütebildim. Türk dizilerinin yurtdışında yoğun ilgi gördüğünden bahseden Bilginer, "Biz eskiden Brezilya dizileri seyrederdik, şimdi Brezilyalılar Türk dizileri seyrediyor. Bu televizyon sektörü adına bir başarıdır" dedi. Ünlü oyuncu Angelina Jolie ile film çeken Bilginer, Türk Sineması'nın teknik açıdan Hollywood'la aynı olduğunu tek eksiğinin zaman ve para olduğunu söyledi. Bilginer, "ABD, İngiltere, İsveç'te hangi kamerayı kullanıyorsa bizde onu kullanıyoruz. Teknik açıdan ve yetenek açısından bence hiçbir sorun yok. Bizim çok iyi yönetmen ve oyuncularımız var. Biraz daha para ve zaman olsa çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.Haluk Bilginer'le ilk kez aynı projede yer alan Yasemin Allen, "Haluk Bey ile ekran paylaşmak benim hayallerimden bir tanesiydi. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi. Dizide Türk kültürünün anlatıldığını belirten Allen, "Aile değerleri, sadakat ve aidiyet hisleriyle ilgili bir hikâye" dedi.