Yeni filminde dövüşçü olacak!

'The Rock' olarak bilinen Hollywood yıldızı Dwayne Johnson'ın yeni rolü belli oldu. 51 yaşındaki ABD'li aktör, yeni projesinde UFC şampiyonunu canlandıracak.

'Hobbs' roolüyle 'Hızlı ve Öfkeli' serisine geri dönen Dwayne Johnson, 'The Smashing Machine' adlı yeni filminde MMA dövüşçüsü Mark Kerr'e hayat verecek. Projenin yönetmen koltuğunda, son dönemde Oppenheimer'daki rolüyle adından söz ettiren Benny Safdie oturacak.



Profesyonel bir güreşçi olan The Rock, Hollywood kariyerine adım atmadan önce World Wrestling Entertainment'ın (WWE) en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu.



1997-2009 arasında dövüşen, MMA kariyeri boyunca iki kez UFC Ağır Siklet Şampiyonluğu elde eden Mark Kerr'in hayatı daha önce 2003 tarihli 'The Smashing Machine' adlı belgesele konu olmuştu.