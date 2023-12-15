Ünlü oyuncunun ölüm sebebi açıklandı!
'Brooklyn 99' adlı dizide canlandırdığı 'Raymond Holt' rolü ile hafızalara kazınan ABD'li ünlü oyuncu Andre Braugher, 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. Aktörün temsilcisi Page Six'e konuşarak; Braugher'ın ölüm sebebini açıkladı.
'Theif', 'Homicide' ve 'Brooklyn 99' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Emmy ödüllü aktör Andre Braugher, 11 Aralık'ta 61 yaşındayken hayatını kaybetti.
Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen, Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra yaşama veda ettiğini söyledi.
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Andre Braugher'ın ölüm nedeni belli oldu. Ünlü ismin temsilcisi Page Six'e yaptığı açıklamada; aktörün birkaç ay önce teşhis edilen akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Braugher, 'Homicide' dizisindeki rol arkadaşı Ami Brabson ile 30 yılı aşkın süredir evliydi. Çiftin üç oğulları vardı.
İKİ KEZ EMMY KAZANDI
Aktör, Homicide'da yedi sezon boyunca oynayacağı 'Dedektif Frank Pembleton' rolüyle ilk Emmy ödülünü; 'Thief' adlı dizisiyle ise ikinci Emmy ödülünü kazanmıştı.
Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen, Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra yaşama veda ettiğini söyledi.
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Andre Braugher'ın ölüm nedeni belli oldu. Ünlü ismin temsilcisi Page Six'e yaptığı açıklamada; aktörün birkaç ay önce teşhis edilen akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Braugher, 'Homicide' dizisindeki rol arkadaşı Ami Brabson ile 30 yılı aşkın süredir evliydi. Çiftin üç oğulları vardı.
İKİ KEZ EMMY KAZANDI
Aktör, Homicide'da yedi sezon boyunca oynayacağı 'Dedektif Frank Pembleton' rolüyle ilk Emmy ödülünü; 'Thief' adlı dizisiyle ise ikinci Emmy ödülünü kazanmıştı.