Ünlü oyuncunun ölüm sebebi açıklandı!

'Theif', 'Homicide' ve 'Brooklyn 99' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Emmy ödüllü aktör Andre Braugher, 11 Aralık'ta 61 yaşındayken hayatını kaybetti.Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen, Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra yaşama veda ettiğini söyledi.ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDUAndre Braugher'ın ölüm nedeni belli oldu. Ünlü ismin temsilcisi Page Six'e yaptığı açıklamada; aktörün birkaç ay önce teşhis edilen akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.Braugher, 'Homicide' dizisindeki rol arkadaşı Ami Brabson ile 30 yılı aşkın süredir evliydi. Çiftin üç oğulları vardı.İKİ KEZ EMMY KAZANDIAktör, Homicide'da yedi sezon boyunca oynayacağı 'Dedektif Frank Pembleton' rolüyle ilk Emmy ödülünü; 'Thief' adlı dizisiyle ise ikinci Emmy ödülünü kazanmıştı.