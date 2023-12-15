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Türkan Şoray'dan duygusal konuşma!

Türk sinemasının ünlü sanatçısı Türkan Şoray, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tiyatro, sinema oyuncusu ve şair Cahit Irgat’ı anma gecesine katıldı. Şoray, "Cahit beyden çok şey öğrendim. Kendisi disiplinli bir aktördü” dedi.

Ekleme: 15.12.2023 - 02:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 02:07 / Editör: Ozge Selin
Tiyatro, sinema oyuncusu ve şair Cahit Irgat için memleketi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ve Engin Sahne tarafından anma gecesi düzenlendi. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu’nda düzenlenen anmaya Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilgi gören Şoray, girdiği salonda alkışlarla karşılandı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Cahit Irgat’ın 1916 yılında Lüleburgaz’da doğduğunu belirterek, "Devrimci bir şair, tiyatro ve sinema sanatçısı, toplumsal gerçekçi bir aydın, bir dava insanı ve bir sanat aşığı olan Cahit, hayatının çeşitli dönemlerinde yurtiçi ve yurtdışında birçok şehirde bulunmuştur. Fakat dönem dönem memleketi Lüleburgaz’a geri dönmüş ve burada köklenmeye çalışmıştır. Cahide Sonku ile birlikte Trakya’nın ilk bölge tiyatrosu olma özelliğini taşıyan, ‘Cahitler Tiyatrosu’nu burada kurmuş fakat çeşitli sebeplerden ötürü bu tiyatronun ömrü maalesef pek uzun olamamıştır. 1971 yılında, 56 yaşındayken aramızdan ayrılan Cahit, sanat dünyasında derin izler bırakmıştır. Cumhuriyet devrimlerini benimsemiş, toplumun sorunlarını kendisine dert edinmiş, kendisini sanat işçisi olarak tanımlayan Cahit, ‘Mutlu’ olan soyadını ‘kişi yalan söylememeli, soyadıyla bile’ diyerek ‘Irgat’ olarak değiştirmiştir. Hayatı boyunca Türk sinemasında 100’den fazla filmde görev alan Cahit’i bu akşam burada, onun adını verdiğimiz salonda, rol arkadaşı Türkan Şoray ile birlikte anmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkan Şoray'dan duygusal konuşma!

‘ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM’

Anma etkinliğinde Türkan Şoray ile Cahit Irgat’ın oynadığı ‘Seninle ölmek istiyorum’ filminden sahneler izlendi. Cahit Irgat’ın setlerde çok ciddi olduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini söyleyen Şoray, “Bu filmi yıllar önce çevirdik. Değerli aktör Cahit Ilgat sette son derece disiplinliydi. 22 veya 23 yaşlarındaydım zaten filmde de belli oluyor. Bizden daha tecrübeli tiyatro oyuncu olduğu için ondan çok şey almışımdır diye düşünüyorum, setteki davranışı ve disiplininden. Gayet uyumlu, çok güzel çalıştık. Şair olduğunu sonradan öğrendim, hayrete düşürdü. Çünkü dış görünüşü sert ifadesi, gayet ciddi fakat ruhunda kim bilir ne kadar fırtınalar vardı. Tanıdıkça izlerken bile onu hissettim, neler yaşıyordu kim bilir” diye konuştu.

Türkan Şoray'dan duygusal konuşma!

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Murat Gerenli, Türkan Şoray’a plaket verdi.
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