Semicenk başarısının sırrını açıkladı...

3 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ödülüne layık görülen Semicenk, "Bizleri bu ödüllere layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı."TAMAMEN ÇALIŞMAYA BAĞLI"Başarısının sırrı hakkında konuşan şarkıcı, "Çok çalışıyorum, başarımı buna bağlıyorum. Bazı geceler rahat uyumak için uyumadığımız çok geceler oldu. Tamamıyla çalışmaya bağlı. Başarının sırrı bu" açıklamasını yaptı.Öte yandan 20 Aralık'ta Volkswagen Arena'da vereceği konser için heyecanını dile getiren Semicenk, "Çok konser yapıyoruz, onlarda da heyecanlar yaşıyorum ama bu konser başka bir heyecan içindeyim. Gelen misafirlerimizle birlikte çok güzel bir konser gerçekleştirip, yeni şarkılarımızı da seslendireceğiz" dedi.