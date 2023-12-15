Oyuncu Seda Tosun boşandı!

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, 2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, 2020'de müzisyen Eymen Adal'dan boşanmış, 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlenmişti.Geçtiğimiz, ağustos ayında Lidya adını verdikleri kızını dünyaya getiren Tosun, ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı."ARTIK BEKARIM"Kucağına bebeğiyle adliye önünde video paylaşan 33 yaşındaki oyuncu, boşandığını açıkladı.An itibarıyla boşandım. Buradan herkese duyurulur. Artık özgürüm ve bekarım. Yaşasın özgürlük."KIZIM MUTLU BÜYÜYECEK"Tosun, bir diğer paylaşımında, "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.Seda Tosun'un, evlilik cüzdanını yırtması dikkat çekti. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.