Levent Yüksel'den nostaljik yolculuk!

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Levent Yüksel, önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı, müzikseverlere nostaljik bir gece yaşattı.

90'lı yıllara damgasını vuran 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir' gibi klasiklerini seslendiren Levent Yüksel, sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Yüksel, geçtiğimiz yıllarda çıkardığı arabesk albümünden de şarkılar söyledi."BU YAŞIMA SİZLER SAYESİNDE GELDİM"Mekanı dolduran hayranlarına teşekkür eden Levent Yüksel, duygusal anlar yaşayarak, "Gerçekten bu yaşıma kadar sizler sayesinde geldim. Hepinize minnettarım. Bu gün sizinle nostaljik bir gece yaşayacağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.