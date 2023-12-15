Edis: İrem Sak harika biri!

Edis, geçtiğimiz haftalarda katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü popçu, "Çok görüşemiyoruz sizlerle. Çünkü ben dışarıya çok çıkmıyorum hep stüdyodayım. Kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. İş ne derse onu yaşıyorum" demişti."TEK KAÇAMAK O OLDU"Yunanistan'a giderken uçakta bir hayranı tarafından fotoğrafı çekilen şarkıcının "Yunanistan'dan ev alacağı" haberleri çıkmıştı. Söz konusu iddiaya açıklık getiren Edis, "İki günlük gittim, Tek kaçamak o oldu yani. Tatil yapmak kadar da normal bir durum yok. Uçakta fotoğraf çektiler diye bir şey olmasına da gerek yok. Orada kim çekmiş olabilir, ona kızdım. Sürekli yurt dışına gidiyorum. Arkadaşlarımızla bir yer seçip, sürekli orda buluşuyoruz. Sık sık gidiyorum ve tek gidiyorum" açıklamasını yapmıştı.EDİS VE İREM SAK AYNI MEKANDAİrem Sak, önceki gün Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Aynı mekana daha sonra Edis de geldi. Popçu, İrem Sak'ın yanına giderek oyuncuyla sohbet etti."OYUNCULUĞU VE İNSANLIĞI HARİKA"Mekan çıkışında ayaküstü sorulara yanıt veren Edis, "İrem çok sevdiğim biri. Oyunculuğu ve insanlığı harika" derken, yılbaşında nerede sahne alacağının henüz netleşmediğini söyledi."YORUM YOK"Astronomik sahne fiyatlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Edis, "Yorum yok hiçbirine! Arkadaşlar acelem var, daha sonra bol bol konuşuruz" diyerek yoluna devam etti. Edis'in spor giyim tarzı dikkat çekti.