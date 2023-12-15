Ebru Gündeş imaj değiştirdi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, imaj değişikliğine gitti.

Kızının babası Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş, yüzündeki değişimle gündem oldu.Instagram hesabından yeni karelerini yayınlayan Gündeş, yeni imajını takipçilerine gösterdi. Yıllar önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş'in yine yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.İmaj değiştiren ünlü şarkıcı yayınladığı yeni karelerine "Bazen" notunu düştü. Büyük bir hayran kitlesi olan Ebru Gündeş'i takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.