Beste Açar çocuklarını paylaştı!

Nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 tarihinde yenik düşen Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından oğulları Oben ve Rüzgar ile ile fotoğrafını paylaştı.

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, aktif şekilde kullandığı Instagram hesabından oğulları Oben ve Rüzgar ile fotoğrafını yayınladı."İYİ'KİLERİM BENİM"İlk çocuğunu 24 yaşında kucağına alan ünlü müzisyen, "11-25... Ve ben 49... Şükürler olsun. İyi'kilerim benim" mesajını yazdı.