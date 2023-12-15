Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın çocuk bekledikleri haberi, geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Yıldız Çağrı Atiksoy, Instagram hesabından eşi Berk Oktay ve köpeğiyle pozlar vererek bebeğinin cinsiyetini paylaştı.Atiksoy, 'Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü. Rabbim... Temennileriniz. Dualarınız bizimle olsun' ifadelerini kullandı.