Zeynep Alkan: Artık İstanbul'dayım
Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan (25), Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki oyunculuk eğitimini tamamladığını açıkladı.
Daha önce üç dizi ve iki filmde çeşitli rollerde yer alan Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile birlikte Kanyon sinemalarında gerçekleşen 'Nefes: Yer Eksi İki' filminin galasında objektiflere poz verdi.
Genç oyuncu, "Amsterdam'daki eğitimini tamamladım, diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum" dedi.
Genç oyuncu, "Amsterdam'daki eğitimini tamamladım, diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum" dedi.