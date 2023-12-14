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Zeynep Alkan: Artık İstanbul'dayım

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan (25), Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki oyunculuk eğitimini tamamladığını açıkladı.

Ekleme: 14.12.2023 - 01:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
Daha önce üç dizi ve iki filmde çeşitli rollerde yer alan Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile birlikte Kanyon sinemalarında gerçekleşen 'Nefes: Yer Eksi İki' filminin galasında objektiflere poz verdi.

Genç oyuncu, "Amsterdam'daki eğitimini tamamladım, diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum" dedi.

Zeynep Alkan: Artık İstanbul'dayım

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