Zeynep Alkan: Artık İstanbul'dayım

Daha önce üç dizi ve iki filmde çeşitli rollerde yer alan Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile birlikte Kanyon sinemalarında gerçekleşen 'Nefes: Yer Eksi İki' filminin galasında objektiflere poz verdi.Genç oyuncu, "Amsterdam'daki eğitimini tamamladım, diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum" dedi.