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Yıllar önceki haliyle büyüledi

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil, sosyal medyada gençlik yıllarından bir paylaşımda bulundu. Yıllardır ekranda olan ve Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe rolüyle geniş kitleleri yakalayan Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil, gençlik yıllarından fotoğrafıyla hayran bıraktı.

Ekleme: 14.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe Ünal karakterini oynayan ve performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden. Okuldan mezun olduğu günden bu yana hem ekranda ve beyaz perdede hem de tiyatro sahnesinde başarılı projelerde rol alan Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil, bu çalışmalarından birini sosyal medyada paylaştı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN PEMBE'Sİ BELALI BALDIZ'DA

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil, 2005 yılında kadrosunda yer aldığı Belalı Baldız dizisinden bir sahne paylaştı ve 'Ah gençlik' ifadesini ekledi.

Ünlü oyuncu bu dizide; Nurgül Yeşilçay ve Kenan Işık gibi isimler ile kamera karşısına geçmişti.

Yıllar önceki haliyle büyüledi
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