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Usta yönetmen hayatını kaybetti!

Yeşilçam’ın ünlü yönetmen ve senaristi Yılmaz Atadeniz (91), İstanbul’da tedavi gördüğü Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ekleme: 14.12.2023 - 01:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir haftadır tedavi gören 91 yaşındaki Atadeniz hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen yarın Bebek Camii’nde düzenlenecek olan tören sonrası Aşiyan Mezarlığına defnedilecek.

YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?

Ragıp Yılmaz Atadeniz, 1 Şubat 1932 tarihinde dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz'in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosu'nda çalışmaya başladı.

Usta yönetmen hayatını kaybetti!

Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer almıştır. Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yapmış, 1988'den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. 1989’da II. Ankara Film Festivali ve 1992'de Altın Koza Film Festivali jüri başkanlığında bulunmuştu.

2007 Ocak’ta SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gelmişti. 2008 yılında 45. Antalya Film Festivali'nde, 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nde Onur Ödülü almıştır.

Usta yönetmen hayatını kaybetti!

Yılmaz Atadeniz'in başlıca filmleri arasında; “Çare Sende Allahım”, “Talihsizler, Küskünüm”, “Afacan, Donanmanın Gülü”, “Cilalı İbo”, “Maceralar Kralı”, “Julverin İki Sene Mektep Tatili”, “7 Kocalı Hürmüz”, “Yılmayan Şeytan”, “Maskeli Beşler”, “Kafkas Kartalı”, “Kadıhan”, “Yemende Bir Avuç Türk”, “Kader Arkadaşım”, “Kanije Kalesi”, “Akıncılar”, “Sarı Necmiye” ve 'Turhanoğlu Çal Hasan' bulunuyor.

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