Ünlü oyuncu kansere yakalandı!

'Big Bang Theory' dizisinde Lucy karakterini canlandıran 43 yaşındaki aktris ve komedyen Kate Micucci, akciğer kanseri teşhisi aldığını açıkladı. TikTok'ta bir video yayınlayan ünlü isim, ameliyat olduğunu duyurarak şu ifadeleri kullandı:Hey millet! Hastanedeyim ve bunun nedeni dün akciğer kanseri ameliyatı olmam. Kanseri gerçekten çok erken yakaladılar. Bu gerçekten çok garip, çünkü hayatımda hiç sigara içmedim. Yani bu benim için bir sürpriz oldu. Ama sanırım böyle şeyler oluyor... Ameliyatla tümörü çıkardılar ve şu an iyiyim."BİR SÜRE HAYATIMI YAVAŞLATACAĞIM"Geçirdiği operasyon nedeniyle bir süre hayatını yavaşlatacağını söyleyen oyuncu, resim yapmaya geri dönmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi. Gönderide ayrıca Micucci'nin önlüğüyle hastanede yavaşça yürüdüğü ve serumuyla birlikte tekerlekli sandalyede ilerlediği bir video yer aldı."AKCİĞERİMDE LEKE TESPİT EDİLDİ"Micucci, paylaşımının yorumlar bölümünde takipçisinden gelen bir soru üzerine hastalığının nasıl teşhis edildiğini de anlattı:Kan tahlillerimin sonucuna göre kanımdaki bir unsurun normalden fazla yüksek olduğu belirlendi. Vücudumda yüksek oranda iltihap tespit edildi. Bir uzman doktora gittim ve yapılan testler sonucunda akciğerimde küçük bir leke fark edildi.SİGARA İÇMEK EN ÖNDE GELEN NEDENİAkciğer kanseri, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok öldüren kanser türü olarak biliniyor. Sigara içmenin akciğer kanserinin en önde gelen nedeni olarak bilinmesine ve hiç sigara içmemiş birine teşhis konulması nadir görülen bir şey olmasına rağmen, bu yine de mümkün. Amerikan Kanser Derneği'ne göre; sigara içmeyen kişilerde akciğer kanserine radon gazı, pasif içicilik, hava kirliliği veya diğer faktörlere maruz kalma neden olabilir. Akciğer kanseri erken evrede teşhis edildiğinde, yüzde 70 oranında kurtulma şansı bulunuyor. Ancak kanser vücudun diğer bölgelerine yayıldığında, uzun vadede hayatta kalma oranı yüzde 5'e kadar düşüyor.