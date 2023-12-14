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Hande Erçel’in doktoru açıklama yaptı!

Hande Erçel’in hamilelik iddiaları gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Erçel’in doktorunda hamilelik açıklaması geldi…

Ekleme: 14.12.2023 - 09:00 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Gündeme adını altın harflerle yazdıran güzel oyuncu Hande Erçel, gündemdeki yerini sıkı sıkıya korumaya devam ediyor.

Erçel, Hakan Sabancı ile olan birliktelikleriyle sıkça gündeme geliyor. Son günlerde ise kadın doğum doktoru Yusuf Olgaç ile çekilen bir pozunun ardından Erçel’in hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Yusuf Olgaç hamilelik iddiaları ile ilgili açıklama yaptı

Doktor Olgaç, fotoğrafın hastanede tamamen tesadüfi bir karşılaşma sonucunda çekildiğini vurgulayarak, hamilelik iddialarını yalanladı.

Ayrıva Olgaç, Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi ‘nin doğum görüntülerini “ortak hikayemiz” diyerek paylaşarak, ilişkilerinin tamamen profesyonel bir çerçevede olduğunu gösterdi.
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