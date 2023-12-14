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Demet Akalın, Aleyna Tilki'yi eleştirdi

Genç popçu Aleyna Tilki'ye eski dostu Demet Akalın'dan da bir darbe geldi.

Ekleme: 14.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Tilki son açıklamalarından sonra sosyal medyada gündem oldu. Tilki'ye eski dostu Demet Akalın'dan da bir darbe geldi. Akalın genç popçu için 'Kimse seni Türkiye'de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor' deyince beklemediği kadar tepki çekti. Şarkıcı geri adım atmasına attı ama o da işe yaramadı.

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahnelere çıkışının engellendiğini duyurmuş.

'Bence kimseyi de suçlama'

Tilki'nin sözlerine Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Akalın, “Amerika'da yaşayacaksan orada hayatına devam et ama bence burada yapabileceğin çok şey var. Bence kimseyi de suçlama. Şimdi yani kimse seni Türkiye'de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor” deyince sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

'Namuslu görünmek kimlere kalmış'

Sosyal medyada tepki alan Akalın'a bir takipçisi; 'Sezen Aksu 1991'de 'Namus' klibinde f..işe rolünde Namuslu görünmek kimlere kalmış. Yıllar geçti ama namusu kadınla özdeşleştirenler değişmedi. Bu gidişle 2060 senesinde bu şarkıyı başka bir kadın sanatçı yine birilerine inat seslendirecek. O zaman: Hadi yandan…' diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın ise 'Aleyna miniklerin starı elinde ayıcıkla ünlü oldu! Genç bir kızdı koca kadın değil! Bizler mayoyla bile çıktık ama biz küçüklerin starı değildik sonra ben Ben Fero'yla evli mutlu çocukluyla aldım ama sonra da hiç mayo giymedim' dedi.

Ancak Akalın'ın konuyu yaşa getirmesi de kendisini kurtaramadı.

'Olayı yaşa bağlamayın'

Sosyal medya hesabı 'Demet Hanım, ister mayo giymiş olun ister burka, isterseniz 10 kez evlenin boşanın kimseyi ilgilendirmez. Aleyna'nın sahneye nasıl çıktığının da kimseyi ilgilendirmemesi gibi. Ki siz benzer yorumları Gülşen için de yaptınız. O yüzden olayı hiç yaşına bağlamayın bence. Sevgiler' diyerek beğeni topladı.
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