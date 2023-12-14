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Aylin Coşkun'dan yeni açıklama

Uzun bir süredir gözlerden uzak, sakin bir hayat süren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, anne olmak için uğraştığını söyledi.

Ekleme: 14.12.2023 - 08:51 Güncelleme: 14.12.2023 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Evlendiği günden beri anne olmak isteyen ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, bir mekan çıkışında görüntülendi.

18 kilo verdi

Geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan ve 18 kilo veren Aylin Coşkun, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

50 kez tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"Takdiri Allah verecek"

Ünlü şarkıcı, "Takdiri Allah verecek." diyerek çocuk istediğini yineledi.

"Ben mücadele ediyorum"

Aylin Coşkun, "Çocuk çok istedikçe Allah vermiyor. Ben mücadele ediyorum. Takdiri Allah verecek." dedi.

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 yılında 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile evlenmişti.
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