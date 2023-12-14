Atılay Uluışık'tan nostaljik paylaşım!

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü.25 YIL SONRA AYNI POZ!Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı.TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜBizimkiler dizisiyle ünlenen ve diziye başladığında 11 yaşında olan Atılay Uluışık dizi sona erdiğinde üniversite mezunu bir gençti. Şimdilerde 40 yaşının ortalarında olan Uluışık, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla geçmişi andı."YAŞ 12, BİLEMEDİN 13"Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler'de rol alan Uluışık, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını, "34 sene önce ben. Yaş 12 bilemedin 13" notuyla yayınladı.Uluışık'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.