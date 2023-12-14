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Atılay Uluışık'tan nostaljik paylaşım!

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uluışık, takipçilerini geçmişe götürdü.

Ekleme: 14.12.2023 - 01:42 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü.

25 YIL SONRA AYNI POZ!

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı.

Atılay Uluışık'tan nostaljik paylaşım!

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Bizimkiler dizisiyle ünlenen ve diziye başladığında 11 yaşında olan Atılay Uluışık dizi sona erdiğinde üniversite mezunu bir gençti. Şimdilerde 40 yaşının ortalarında olan Uluışık, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla geçmişi andı.

Atılay Uluışık'tan nostaljik paylaşım!

"YAŞ 12, BİLEMEDİN 13"

Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler'de rol alan Uluışık, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını, "34 sene önce ben. Yaş 12 bilemedin 13" notuyla yayınladı.

Atılay Uluışık'tan nostaljik paylaşım!

Uluışık'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

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