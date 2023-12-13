Ünlü model hayatını kaybetti!

Instagram fenomeni Maria Sofia Valim'den üzücü haber geldi. Genç yıldız, geçirdiği karaciğer nakli sonrasında 19 yaşında hayata veda etti.KONSERDEN SELFIE PAYLAŞMIŞTIBrezilya'da Ceara eyaletindeki Caucaia Belediye Başkanı'nın kızı olan Sofia, son olarak Taylor Swift konserinden bir selfie paylaşmıştı.KARACİĞER NAKLİ SONRASI ÖLDÜ19 yaşındaki Brezilyalı Instagram yıldızı Maria Sofia Valim, karaciğer nakli sonrasında trajik bir şekilde öldü. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletindeki Caucaia belediye başkanı olan babası Valim'in ölüm haberini doğruladı.BABASI DUA İSTEMİŞTİBabası Vitor Valim geçen salı günü yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: 'En büyük kızım Sofia ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor ve bu durum onun bu sabah karaciğer nakli kuyruğuna girmesine neden oldu. Kızım için onu seven herkesten dua etmenizi rica ediyoruz.''MAALESEF VÜCUDU DAYANAMADI'Politikacı olan baba, cumartesi günü kızının ölümünü şöyle duyurdu: 'Sevgili kızım Sofia'nın vefatını herkese en derin acı ve üzüntüyle bildiriyorum. Maalesef vücudu dayanamadı. Bu aşırı acı anında bana ve aileme adanan dua ve şefkat için herkese teşekkür ediyorum.'