  • USD: 28,98 - 29,03
  • EURO: 31,26 - 31,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Selda Alkor'dan flaş açıklama!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selda Alkor, katıldığı bir programda tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yonca'sını hedef alan Selda Alkor, ağır sözleriyle gündem oldu.

Ekleme: 13.12.2023 - 02:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Selda Alkor, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu programa konuk oldu. Ünlü oyuncu; Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit’ten oluşan 'Dört Yapraklı Yonca’yla ilgili şu sözleri söyledi:

"4 İSME BAĞLANAMAZ"

O Dört Yapraklı Yonca' ismi bana hep itici gelmiştir. Fakat bir şey diyememişimdir. Menajer Bircan (Usallı Silan) bunu ortaya atarak çok sevdiği ablalarını bir araya getirdi. Ben Bircan’a bunu yıllar önce söyleyerek ‘gel benimle de çalış’ demiştim. O zaman olmadı. Onları çok seviyorum. Ama koskoca Türk sineması 4 isme bağlanamaz.

Selda Alkor'dan flaş açıklama!

"PROJELER BÜYÜK İSİMLERE VERİLİR, KALANLAR BİZE DAĞITILIRDI"

"Buraya çok emek vermiş insanlar var" diyen Alkor şöyle devam etti; "Onları çiğneyip geçmek çok ayıp. O dönem projeler büyük isimlere verilir, kalanlar bize dağıtılırdı. 'Senede Bir Gün’ü yakaladım. Türkan Şoray oynayacaktı ama rahatsızlanmıştı. Rahatsızlanmasaydı bana kalmazdı."

Selda Alkor'dan flaş açıklama!

"MEMDUH ÜN OLMASAYDI BU KADAR İYİ BİR OYUNCU OLABİLİR MİYDİ?"

Selda Alkor, Fatma Girik’in kariyerinin Memduh Ün’e bağlı olduğunu açıkladı:

"O dönem birçoğunun arkasında çok büyük isimler vardı. Fatma Girik’in arkasında Memduh Ün olmasaydı acaba bu kadar iyi bir oyuncu olabilir miydi?"

Selda Alkor'dan flaş açıklama!

"EN ÖNEMLİ ROLÜ FATMA GİRİK'E VERİRDİ"

"Figüranlıktan bu hale gelmek mümkün değil. Memduh Ün yazdığı bütün senaryolarda en önemli rolü Fatma Girik’e verirdi. Bunlar bir tesadüf olamaz."

Selda Alkor'dan flaş açıklama!


AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar!
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde bayıldı
Alman korktu: Yakında Almanya'da da bir Erdoğan partisi kurulabilir
Devlet Bahçeli'den Meler'le ilgili açıklama: Suçlu en ağır şekilde cezalandırılmalı
Türkiye İHA-122 ile yine başardı! Dünyada çok az sayıda ülke sahip
Türkiye rüzgarı arkasına alacak! CB Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Yeni yol haritası geliyor
Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: Faruk Koca seni öldüreceğim dedi!
ABD katliama desteğinde ısrarcı! Beyaz fosfor raporu açığa çıktı: Kullanımı meşrudur!
Çığ gibi tepki yağmıştı: Zara çark etti
Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü
CHP'de ittifak arayışı! Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: İstanbul'a destek olacak
Akkuyu Nükleer AŞ ilk reaktörünün işletmeye alınması için iznin alındığını duyurdu!
Özgür Özel yarın HDP'yi ziyaret edecek: Yerel seçimleri konuşacaklar
İsrail gözünü Gazze’den sonra Kıbrıs’a dikti! Saldırı için yeni bahane ürettiler… İddialara sert yanıt
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı!
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a sert eleştirilerinin nedeni belli oldu! İşte Yavaş ve Akşener görüşmesinin perde arkası: Sana ihtiyacım yok
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı
Threads Meta'nın başına iş açtı: Rekabet Kurulu harekete geçti...

Threads Meta'nın başına iş açtı: Rekabet Kurulu harekete geçti...

Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yabancıların arsa alımına yeni şart! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Yabancıların arsa alımına yeni şart! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda