Selda Alkor'dan flaş açıklama!

Selda Alkor, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu programa konuk oldu. Ünlü oyuncu; Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit’ten oluşan 'Dört Yapraklı Yonca’yla ilgili şu sözleri söyledi:"4 İSME BAĞLANAMAZ"O Dört Yapraklı Yonca' ismi bana hep itici gelmiştir. Fakat bir şey diyememişimdir. Menajer Bircan (Usallı Silan) bunu ortaya atarak çok sevdiği ablalarını bir araya getirdi. Ben Bircan’a bunu yıllar önce söyleyerek ‘gel benimle de çalış’ demiştim. O zaman olmadı. Onları çok seviyorum. Ama koskoca Türk sineması 4 isme bağlanamaz."PROJELER BÜYÜK İSİMLERE VERİLİR, KALANLAR BİZE DAĞITILIRDI""Buraya çok emek vermiş insanlar var" diyen Alkor şöyle devam etti; "Onları çiğneyip geçmek çok ayıp. O dönem projeler büyük isimlere verilir, kalanlar bize dağıtılırdı. 'Senede Bir Gün’ü yakaladım. Türkan Şoray oynayacaktı ama rahatsızlanmıştı. Rahatsızlanmasaydı bana kalmazdı.""MEMDUH ÜN OLMASAYDI BU KADAR İYİ BİR OYUNCU OLABİLİR MİYDİ?"Selda Alkor, Fatma Girik’in kariyerinin Memduh Ün’e bağlı olduğunu açıkladı:"O dönem birçoğunun arkasında çok büyük isimler vardı. Fatma Girik’in arkasında Memduh Ün olmasaydı acaba bu kadar iyi bir oyuncu olabilir miydi?""EN ÖNEMLİ ROLÜ FATMA GİRİK'E VERİRDİ""Figüranlıktan bu hale gelmek mümkün değil. Memduh Ün yazdığı bütün senaryolarda en önemli rolü Fatma Girik’e verirdi. Bunlar bir tesadüf olamaz."