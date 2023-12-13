Prens Harry iftira davasını kaybetti!

Prens Harry'nin The Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı iftira davası Londra'da görüldü. Harry, Daily Mail ve Mail yayıncısı Associated Newspapers Ltd (ANL) şirketine karşı, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili 2022 tarihli bir makale nedeniyle iftira davası açmıştı.50 BİN STERLIN ÖDEYECEK!Prens Harry, Daily Mail yayıncısına karşı yürüttüğü hukuki mücadeleyi kaybetti. Mahkeme, Harry'nin yayıncı şirkete yaklaşık 50 bin sterlin ödemesine karar verdi.MAKALE YAYINLANMIŞTI39 yaşındaki Prens Harry, kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra İçişleri Bakanlığı, İngiliz vergi mükellefleri tarafından finanse edilen polis korumasının düzeyini düşürme kararı almıştı. The Mail on Sunday gazetesinde, Harry'nin Bakanlık ile arasındaki anlaşmazlığı, "tersine çevirmeye" çalıştığını ve bunun için yasal mücadele başlattığını iddia eden bir makale yayımlanmıştı.TALEBİ REDDEDİLDİGazete, haberi, Harry için çalışan halkla ilişkiler danışmanlarına dayandırmıştı. Harry de gazeteye iftira davası açmıştı.Yüksek Mahkeme, The Mail on Sunday ve Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers'ın, Harry adına halkla ilişkiler danışmanlarının açıklamalarının yanıltıcı olabileceğini gösterdiğine karar verdi ve Prens Harry'nin talebini reddetti."DÜRÜSTLÜĞÜNE VE GÜVENİRLİLİĞİNE SALDIRI"Dava, Harry'nin İçişleri Bakanlığı'na karşı yürüttüğü yasal mücadele hakkında Şubat 2022'de yayınlanan bir makaleye odaklanıyordu. Makalede, Harry'nin halkla ilişkiler danışmanlarına dayandırılarak, Prens'in İngiltere'deki koruma polisleri için kendisinin para ödemeyi teklif ettiği bilgisi yer alıyordu. Makale ayrıca İçişleri Bakanlığı'na veya Ravec olarak bilinen Kraliyet Ailesi ve Tanınmış Kişilerin Korunması İcra Komitesi'ne böyle bir teklifte bulunulmadığını ve Harry'nin halka ilişkiler çalışanlarının basında çıkan haberleri etkilemeye çalıştığını iddia ediyordu. Prens ise gazetede yayımlanan makalenin "dürüstlüğüne ve güvenilirliğine bir saldırı" olduğunu iddia etti.GAZETE ZARAR VERMEDİĞİNİ SAVUNDUThe Mail on Sunday, iddiaya itiraz etti ve makalesinin dürüst bir görüş ifade ettiğini ve Harry'nin itibarına zarar vermediğini savundu.Geçen hafta Yüksek Mahkeme'de Prens Harry'nin güvenlik sayısının düşürülmesi kararının "yasa dışı ve adil olmadığı" yönündeki iddiasıyla ilgili ayrı bir duruşma yapıldı. Bu davayla ilgili kararın daha sonraki bir tarihte verilmesi bekleniyor.