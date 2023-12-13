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Beyaz Gazete
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Polemiklere son verdi

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda verdiği konser sonrası açıklamasıyla gündem olan Hadise, İrem Derici'nin konu hakkında yaptığı yorum üzerinden hem Ece Seçkine'e hem de konuya dahil edilen Aleyna Tilki'ye açıklama yaptı.

Ekleme: 13.12.2023 - 08:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:18 / Editör: Ozge Selin
İddialı sahne kıyafetleriyle, dansıyla ve şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser vermişti.

Konserde çekilen pozlarını "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım" sözüyle paylaşan Hadise'ye aynı sahnede önceki gün konser veren Ece Seçkin'den "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyor, boşuna yapıcan bize lolo' diyerek yanıtlamıştı.

Aleyna Tilki ve İrem Derici'nin de polemiğe dahil edildiği paylaşımlarının ardından Hadise, X'te yaptığı paylaşım ile polemiğe son noktayı koydu.

Yaptığı açıklama sonrası polemik yaratan Hadise'nin açıklaması:

"Polemik asla çıkmaz"

"Bu güzel ve başarılı kadınlardan istediğiniz o polemik asla çıkmaz arkadaşlar! Ama daha çok eğleniriz o ayrı.

"Çok başarılı kadınlarız"

Aleyna da İrem de Ece de dinlemekten ve izlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Her birimiz kendi yolunda ilerleyen çok başarılı kadınlarız.

Elbette düştüğümüz, kalktığımız anlar olacaktır ve oldu da. Ama hep birbirimize destek olarak daha da güçleneceğiz çünkü daha çok şarkılar söyleyeceğiz ve dans edeceğiz"

İrem'in açıklaması

Derici, Ece Seçkin'e destek vererek şunları yazmıştı:

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