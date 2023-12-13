Özge Ulusoy evlenmekten vazgeçti

Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Özge Ulusoy, uzun bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. Magazin basınında örnek çift olarak gösterilen ve herkesin takdirini toplayan Ulusoy ve Çolakoğlu'nun hayranları evlilik haberlerini dört gözle bekliyordu.Hatta güzel model geçtiğimiz aylarda Çolakoğlu'nun hediye ettiği 1 milyonluk tektaş yüzükle boy göstermiş ve evlilik için, "Hayırlısı" demişti. Yakın zamanda Çolakoğlu ile evlenmesi beklenen Ulusoy, adeta bu kararından vazgeçtiğini dile getirdi.ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!Adana'da düzenlenen bir defilede model arkadaşı Ece Gürsel ile beraber boy gösteren Özge Ulusoy, yine her zaman olduğu gibi fiziğiyle kendine hayran bıraktı. "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" temasını vurgulamak için mankenler meslekleri ifade eden işçi bareti, boks eldiveni ve daha birçok aksesuarı farklılık yaratarak gelinlik ve abiyelerle birlikte sergiledi. Defile sonrası soruları yanıtlayan Ulusoy, konu evliliğe gelince; evliliğe sıcak bakmadığını ve çocuk istemediğini dile getirince herkesi şaşırttı.Babasının ölümünden sonra zor günler geçiren ünlü mankene sevgilisi Çolakoğlu'nun, "Özge ne zaman isterse o zaman evleniriz" dediği iddia edilmişti.Ulusoy, Çolakoğlu ile yaptığı planları tekrar gözden geçiriyor.