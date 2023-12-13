Necip Memili rol adığı filmi anlattı!

Necip Memili, başrolünde yer aldığı komedi filmi 'Başkan'da; kıraathane işleten, evli ve üç çocuklu olan 'Zeynel' karakterini canlandırdı. Zeynel, yaşadığı bölgede bir şeylerin ters gittiğine kanaat getiriyor ve yaklaşan belediye seçimlerinde aday olmaya karar veriyor.

Ulaş Bahadır’ın yazıp yönettiği, Tunceli Ovacık’ta çekimleri tamamlanan Başkan filminde rol alan Necip Memili, senaryo gereği bol bol bisiklete binde ve yerli halkla tarlada çalıştı."ÜLKEMİZİN HER YÖRESİ AYRI GÜZEL"Yöreyi çok beğendiğini ve sıcak dışında çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini belirten Memili, "Ülkemizin her yöresi ayrı güzel. İşimin en güzel tarafı da çalışırken, seyahat edebilmek ve yeni yerleri keşfetmek. Başkan benim hayatımın da başkanı oldu" dedi.