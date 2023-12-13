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Filistin paylaşımını eleştirenlere yanıt verdi

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle yaptığı paylaşımlara tepki gösteren takipçilerine, "Kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" dedi.

Ekleme: 13.12.2023 - 08:20 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:21 / Editör: Ozge Selin
İsrail'in 7 Ekim'den beri dünyanın gözleri önünde Gazze'de uyguladığı soykırım devam ederken, vicdanı olan insanların sesleri her geçen gün daha da yükseliyor.

Türkiye'de de çeşitli mecralardan birçok tanınmış isim, bu vahşete karşı bilinç oluşturmak için sosyal medyada Filistin'e desteklerini devam ettiriyor.

Ne var ki ülkemizde de toplumun bir kesimi, sivillerin her gün katledildiği, her türlü özgürlükten mahrum bırakıldığı İsrail işgalinin kınanmasına karşı "alerjik" tepkiler geliştirdi.

İsmail Hacıoğlu'nun Filistin paylaşımlarına takipçileri tepkili

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun, 7 Ekim'den beri sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan acıya yönelik paylaşımları, takipçileri ve muhalif sanatçı dostları tarafından "aşırı" bulundu.

Filistin paylaşımını eleştirenlere yanıt verdi

"Uyuyamıyorum, beni takipten çıkabilirsiniz"

İsmail Hacıoğlu eleştirilere şu paylaşımıyla karşılık verdi:

'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz.
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