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Yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından leopar desenli elbisesiyle çekilen yeni pozlarını paylaştı. Ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerle binlerce beğeniye ulaşırken; takipçilerinden güzel oyuncuya yorum yağdı.

Ekleme: 12.12.2023 - 09:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi

BEĞENİ YAĞDI

Leopar desenli, vücudunu saran elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, kısa sürede 929 bin beğeni alan gönderisine leopar emojisi ekledi.

Görünümünü altın rengi aksesuarlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve bir ceketle tamamlayan ünlü isme, takipçilerinden 9 bine yakın yorum geldi.

İŞTE O YORUMLAR

- Leopar deseni bir insana ancak bu kadar yakışır.
- Yangın yeri buralar hep sayende!
- Bu nasıl bir güzelliktir?
- Alev alevsin!
- Kedi kadın olmuşsun.

Yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi
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