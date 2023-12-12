Yağlarını aldırdığını açıkladı

Sahnede ve kırmızı halıda yüzünü göstermemeyi tercih eden, perukla yüzünü kapatan Avusturalyalı şarkıcı Sia, 2014-2016'da Erik Anders Lang ile ilk evliliğini gerçekleştirmişti.Yıllar boyunca sahnede ve kırmızı halıda yüzünü göstermemeyi tercih eden ve peruk ile yüzünü kapatan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda 2023 Daytime Beauty Awards'a katılmıştı."Normalde yüzümü saklayan ve bu konuda yalan söylemeyen biriyim. Yüz germe ameliyatımı Dr. Talei yaptı. İnanılmaz biri. Çok iyi işler yapıyor. Herkes çok iyi göründüğümü söylüyor" diyerek estetik yaptırdığını itiraf etmişti.Tam adı Sia Kate Isobelle Furler olan 47 yaşındaki Sia, son olarak tiroid sorunu için kullandığı ilaçlar nedeniyle aldığı kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı.X (Twitter) hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:Çok fazla kilo almama sebep olan bir ilaç kullandığım ve bu kiloları egzersiz yaparak veremediğim için bugün yağlarımı aldırdım. Çoğu insan gibi ben de kendime güvensizim ve halkın gözü önünde olmak bende endişe yaratıyor; bu yüzden görünüşümü değiştirmeyi seçtim. Derli toplu görüntümün özel beslenme programları ve egzersiz yapmaktan kaynaklanmadığını bilmenizi istedim. Çünkü bize olduğumuz halimizle yeterli olmadığımızı hissettiren bu sisteme katkıda bulunmak istemiyorum. Benim için dua edin. Sizi seviyorum.