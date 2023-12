Survivor öncesi kına yaktı!

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.Önceki akşam Survivor All Star 2024 yarışmacıları ile yayın yapan Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bu yılın başlarında yaptığı "Emeklerimin karşılığını alamadım. Çok kırgınım ve bir daha asla Survivor’a katılmam!" çıkışını unutmamış ve ünlü isme karşılık olarak şu ifadeleri kullanmıştı:'Algı oldu, o öyle yaptı bu böyle yaptı. Hak etmedim, bunlar benim başıma niye geldi' şeklinde konuşan mağdur Nagihan'ın dönemi bitti. Artık parkurların kraliçesini tam anlamıyla performans bekliyor. Bu saatten sonra artık elenme korkun yok, her koyun kendi bacağından asılacak.1 Ocak'ta başlaması beklenen Survivor öncesi Nagihan Karadere, 722 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından ellerine kına yaktığı anları paylaştı.Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine, "Kınamızı yaktık, şimdi sıra Dominik’te! Bu sezon her yeri ateşe vermeye geliyorum. Kaçınılmaz sona hazırlan Survivor!" notunu düşen Karadere; paylaştığı fotoğraflardan birinde üzerinde "Şimdi herkes arkasına yaslansın, kıskanılan kraliçe Dominik'i sallasın" yazan bir kart tuttu.Nagihan'ın bu paylaşımına; "Kıskananlar çatlasın!", "Yolun açık olsun" ve "Başarılar" gibi yorumlar yapıldı.