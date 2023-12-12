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Hayranlara büyük sürpriz!

'Yer Gök Aşk’ dizisinde Toprak ile Havva karakterini canlandıran Birce Akalay ve Selen Soyder, yıllar sonra bir akşam yemeğinde buluştu.

Ekleme: 12.12.2023 - 08:56 Güncelleme: 12.12.2023 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Yer Gök Aşk dizisinde yer alan Birce Akalay ve Selen Soyder, iki kız kardeşe hayat verdi.

Toprak ve Havva karakterini canlandıran ikili, diziden sonra bir arada görülmedi. Bu durumun hayranları üzmesinin ardından Akalay ve Soyder'den yeni bir kare geldi.

"En iyi kız kardeş"

Birce Akalay, beraber çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından Selami Şahin’in 'Seninle Başım Dertte' şarkısı eşliğinde paylaştı.

Soyder de Akalay’ın kendisini öptüğü fotoğrafı, altına İngilizce "2010 yılından beri 2010’dan beri en iyi kız kardeş" notuyla hikayesine ekledi.

Hayranlara büyük sürpriz!
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