Yeni bir aşka yelken açtı!

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin kadrosunda yer alan Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafet seçimiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.KIYAFETİNE YORUM YAĞDIYapılan olumsuz eleştiriler üzerine ünlü oyuncu, 929 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir açıklamada bulunmuştu. Yapılan yorumların hepsini okuduğunun altını çizen ve kendisi için üzülen hayranlarına üzülmemelerini söyleyen Dizdar şu ifadeleri kullanmıştı: ''Birazdan Cannes'da giydiğim kıyafetin videosunu koyacağım. O kadar güzeldi ki. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yorumlarınızı okudum. O kadar çok 'İğrenç, rezil, rüküş, berbat bir seçim' gibi yorumlar gelmiş ki. Bayılırım rüküşlüğe. Aşırı üzülmüşsünüz, üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin. Ben iyiyim, keyfim yerinde."''BEN KENDİMİ BÖYLE İYİ HİSETTİM''''Bu tartışmaya kapalı bir konu'' diyen 36 yaşındaki oyuncu, açıklamalarının devamında ise şunları söylemişti:Bu tartışmaya kapalı bir konu. Çünkü beni böyle kabul etmek zorundasınız. Ya beni böyle sevip kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. Siz olsanız daha şık, müthiş olabilirsiniz. Ben kendimi böyle iyi hissettim. İçinde çok iyi hisettim. Benim için bu daha önemli. Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Her güzel bir şeyin içinde böyle tuhaf bir şey yapmak isterim. Beni böyle kabul edeceksiniz. İçinde olduğum bütün kıyafetlerde çok mutlu hissettim. Yorulmayın boşuna. Başka işiniz gücünüz vardır. 'Niye yaptın kızım bunu kendine?' gibi yorumlar da var. Size kurban olurum, çok tatlısınız. Berbat olduğumu söylediniz ama ben mutluyum. Berbat olduğumu söylediniz, o bende. Birbirimizi böyle kabul edelim.KALBİNİ AŞKA AÇTIGürhan Altundaşar’dan 2 yıl önce boşanan Merve Dizdar kalbini yeniden aşka açtı. Altundaşar’la evliliği 2021’de biten Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger’le birlikte. Ayger 2020 yılında Elif Boyner’le nikâh masasına oturmuş, ancak evlilikleri 1 yılda sona ermişti. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Dizdar’la Cihan Ayger ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etiği öğrenildi.ANTRENMANINA KATILDICihan Ayger, Moda Kürek Kulübü’ne üye. Merve Dizdar da geçen yaz sevgilisinin antrenmanlarına katılarak onunla birlikte kürek çekti. Ayger ile Dizdar’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları Moda Kürek Kulübü’nün Instagram sayfasında da yayınlandı.