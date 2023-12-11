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Beyaz Gazete
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Kenan İmirzalıoğlu 'yılın erkeği' seçildi!

Geçtiğimiz günlerde 'ihanet' iddiasıyla magazin gündemine gelen oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, katıldıkları ödül töreninde el ele göz göze poz verdi. İhanet iddialarıyla gündeme gelen çift hem birbirlerine bakışlarıyla hem de şık görünümleriyle gündem oldu. Kobal'ın iddialı seçimi çok konuşuldu.

Ekleme: 11.12.2023 - 00:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan 'Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası', geçtiğimiz hafta hızla yayılmıştı. Paylaşımda 'Selena aldatıldın, haber doğru' yazan iddianın sahibi hesap; 'Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış, doğru' açıklamasını yapmıştı.

Paylaşım kısa sürede TT (Twitter gündemi) olurken; iddiaları yalanlayan oyuncu çift, evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirterek, “Tamamen saçmalık” demişti.

Kenan İmirzalıoğlu 'yılın erkeği' seçildi!

'İŞİN ASLINI SİZ BİLİYORSUNUZ'

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen 'ihanet' iddialarına gülerek cevap veren 49 yaşındaki İmirzalıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın. Eyvallah canlar.

Kenan İmirzalıoğlu 'yılın erkeği' seçildi!

EL ELE GELDİLER

Harpers'r Bazaar'ın her yıl düzenlediği 'Women of the Year Adwards'da Yılın Erkeği ödülünün sahibi olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile geceye katılan Sinem Kobal güzelliğiyle gündem oldu. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti katıldıkları ödül töreninde ihanet iddialarına inat el ele göz gözeydi.

Kenan İmirzalıoğlu 'yılın erkeği' seçildi!

GECEDE PARLADI

1.690 dolar (48,887 Türk lirası) değerindeki kırmızı elbisesiyle tüm gece Kenan İmirzalıoğlu'nun yanında parlayan Sinem Kobal'a 'Siyah çorap dışında enfes', 'Gittikçe cesurlaşıyor kadın', 'Kadın çok tarz' yorumları yağdı.

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