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Beyaz Gazete
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Hilal Cebeci'den Aleyna Tilki paylaşımı!

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve meslektaşı Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalarda yer eden şarkıcı Hilal Cebeci, artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Cebeci son olarak Aleyna Tilki'nin gündem olan paylaşımına destek vererek ilginç bir iddiada bulundu.

Ekleme: 11.12.2023 - 00:47 Güncelleme: 11.12.2023 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Hilal Cebeci, aynı zamanda hem çıkış şarkısı hem de albümünün adı olan 'Köylü Güzeli'nin getirdiği başarı ile 1999 yılında 6'ncı Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü kazanmıştı.

YENİ HALİNİ PAYLAŞTI

Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük bir aşk yaşayan Hilal Cebeci son hali ile gündem olmuştu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Cebeci, "Hayırlı bayramlar dilerim. Sevgiyle kalın, selamlar" mesajı ile sıfır makyaj fotoğrafını, bir milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.

Hilal Cebeci'den Aleyna Tilki paylaşımı!

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

46 yaşındaki şarkıcının kalınlaşan dudakları, değiştirdiği saç rengi ve yüz hatları dikkat çekmişti.

'ALEYNA' PAYLAŞIMI GELDİ

"Köylü Güzeli" "İpe ipe" gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Hilal Cebeci'den Aleyna Tilki paylaşımı geldi. "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyen Aleyna Tillki'yi paylaşan Hilal Cebeci ilginç bir iddiada bulundu.

Hilal Cebeci'den Aleyna Tilki paylaşımı!

"ALEYNA'YA YAPILANLAR ZAMANINDA BANA DA YAPILDI"

"Bugün Aleyna'ya yapılanlar zamanında bana da yapıldı" diyen Cebeci "Hakkımda çok kaprislidir yalanı çıkartıldı, o kadar yoruldum ki 11 yıl önce bıraktım, işlerim engellendi. O zamanlar sosyal medya olmadığı için Aleyna gibi kendimi ifade edemedim" dedi.

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