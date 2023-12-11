Hadise'den göndermeli paylaşım!

Şarkıları, konserleri, sahne performansları, kıyafetleri ve açıklamalarıyla her daim gündem olan ünlü şarkıcı Hadise yine ortalığı karıştırdı.Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen etkinliklerde bir gün arayla önce Ece Seçkin, ardından Hadise çıktı.Bugün Hadise, etkinlikte şov fotoğraflarını “Bebeleri pistten alalım” sözüyle paylaştı.Ünlü şarkıcının göndermeli paylaşımı sonrası “Kimi imâ etti” diye tartışılırken, dün aynı etkinlikte şov yapan Ece Seçkin, Hadise’ye yanıt verdi: ‘’Ezhel de "Bebeler her boku biliyorlar, boşuna yapıcan bize lolo"Hadise’nin bu paylaşımı, geçtiğimiz günlerde müzik sektöründe yaşadığı zorluklara isyan eden Aleyna Tilki’ye gönderme olarak da yorumlandı.Ece Seçkin’in cevabından sonra Hadise, şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.