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Hadise'den göndermeli paylaşım!

Instagram heSabından sahneden bir karesini yayınlayan Hadise, "Bebeleri pistten alalım" yazınca herkes üzerine alındı.

Ekleme: 11.12.2023 - 09:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Şarkıları, konserleri, sahne performansları, kıyafetleri ve açıklamalarıyla her daim gündem olan ünlü şarkıcı Hadise yine ortalığı karıştırdı.

Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen etkinliklerde bir gün arayla önce Ece Seçkin, ardından Hadise çıktı.

“Bebeleri pistten alalım”

Bugün Hadise, etkinlikte şov fotoğraflarını “Bebeleri pistten alalım” sözüyle paylaştı.

Hadise'den göndermeli paylaşım!

"Bebeler her boku biliyorlar"

Ünlü şarkıcının göndermeli paylaşımı sonrası “Kimi imâ etti” diye tartışılırken, dün aynı etkinlikte şov yapan Ece Seçkin, Hadise’ye yanıt verdi: ‘’Ezhel de "Bebeler her boku biliyorlar, boşuna yapıcan bize lolo"

Hadise’nin bu paylaşımı, geçtiğimiz günlerde müzik sektöründe yaşadığı zorluklara isyan eden Aleyna Tilki’ye gönderme olarak da yorumlandı.

Ece Seçkin’in cevabından sonra Hadise, şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.
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