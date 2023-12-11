Giyinmeden poz verdi!

İlk kez Kuzey Güney’de ekranlarda gördüğümüz Hazar Ergüçlü, dizide Simay karakterine hayat vermişti.Yeni sevgilisi Jakuzi grubu üyesiŞu sıralar Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, son verdiği pozlarla yine gündem oldu.Çıplak şekilde poz vererek üzerine elbise tutan başarılı oyuncuya bir bakan bir daha baktı."Yakıyorsun" yorumları alan Hazar Ergüçlü'ye alev emojisi yağdı.Ergüçlü; Medcezir, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev gibi başarılı yapımlarda yer alarak parladı.Hem tiyatroda hem de dizilerdeki başarısının yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisinde bir pavyon dansçısı olan Dilber'e hayat verecek.