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Deniz Akkaya'dan olay iddia!

Fenomenlere savaş açan eski manken Deniz Akkaya, Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan'a önce ağza alınmayacak küfürler yağdırdı ardından ise olay iddialarda bulundu.

Ekleme: 11.12.2023 - 09:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat'ın tutuklanması sonrasında fenomenlere soruşturma başlatılmıştı. Eylül Öztürk'ün o soruşturma kapsamında mal varlığına el konulmuştu. 'ABD'de sadece 10 evim var' diyen Eylül Öztürk ve eşi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

O iddiaların sahibi ise eski manken Deniz Akkaya oldu.

Eylül Öztürk bir video çekerek kazancını paylaşırken kocası da sosyal medyada yapılan bir yoruma "Hepsi helal merak etmeyin, Deniz Hanım her gün başka yalanla çıkıyor ortaya" yazınca ortalık karıştı.

Deniz Akkaya önce Kenan Özkan'a ağza alınmayacak küfürler yağdırdı. Hızını alamadı Akkaya, daha sonra; "Kenan o zaman sen istedin gerisini paylaşmıyordum çünkü özel hayatınız diye ki Amerika’da yaşayan herkes bu insanları polise bu konularla ilgili şikayet edebilir." yazdı ve sözlerine şöyle devam etti:

Deniz Akkaya'dan olay iddia!

"Swinger partileri vediniz"

"Evinde kokainle birlikte swinger (Eş değiştirme) partileri düzenlediğinizle ilgili bütün komşularınız konuşuyor, herhalde bu partileri çocuklar yukarıda uyurken yapıyorsun.

"Benzer hikayeler"

Hoş Polat ailesi çocuklar yukarıda uyurken aşağıda yanık fırçayla birlikte kokain çekiyordu benzer hikâyeler! Bu güzellik merkezlerinin sahipleri ve kocalarının gözaltı morlukları ağızlarına kadar niye iniyor belli hoş senin karınınki artık göğüs kısmına kadar inmiş durumda!

"Senin boyun çok uzadı cüce"

Tekrar ediyorum bunlara girmeyecektim ama senin boyun çok uzadı cüce!!"

Deniz Akkaya devamında ise "Deprem bölgesine gönderdiğin on koli deterjanla mı beni bastıracaksın! Ahlaksız herife bak, hıyar herife bak ya, p..venk! " diyerek şoke etti..
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