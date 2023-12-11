Burak Dakak hastaneye kaldırıldı!

Burak Dakak, Demet Akbağ ve Salih Bademci ile 'Aydınlıkevler' oyunu sırasında talihsiz bir olay yaşadı. Burak Dakak, sahnede performansını sergilerken, ayağı dekora takıldı.SERÇE PARMAĞI ÇATLADIDakak, acı içinde apar topar hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun ayak serçe parmağının çatladığı öğrenildi. Oyun, yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı.SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMAYaşananların ardından sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Burak Dakak, "Ufak bir kaza geçirdim. Şu an daha iyiyim, iyileşiyorum. Arayan, soran geçmiş olsun dileği ileten herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürede şahane seyircimizle tekrar buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.